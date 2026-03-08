Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Армия РФ стягивает силы в Никифоровку в 30 км от Славянска
08 марта 2026, 16:10

Армия РФ стягивает силы в Никифоровку в 30 км от Славянска

Источник: t.me/petrenko_iHS Источник: t.me/petrenko_iHS

На Славянском направлении российские войска продолжают попытки усилить давление на украинские позиции. По информации военного блогера Олега Петренко, противник перебрасывает дополнительные силы в район Никифоровки в 30 км от Славянска.

Армия РФ предпринимает штурмовые действия в сторону Федоровки Второй и Липовского леса. В то же время в районе Миньковки интенсивность атак заметно снизилась. Причиной стала активная работа операторов беспилотников ВСУ, которые регулярно выявляют и поражают перемещения российских подразделений.

В Резниковке российские военные пытаются продвигаться в центральную часть населенного пункта, заходя через северную лесополосу и постепенно просачиваясь в застройку. Однако, по словам источника, украинские дроноводы не дают противнику сосредоточить крупные силы для полноценного штурма.

В результате российские подразделения вынуждены действовать небольшими силами. Такие группы не успевают закрепиться на новых позициях и часто становятся целями для ударов украинских беспилотников, что сдерживает дальнейшее продвижение.

Напомним, ситуация в районе Покровско-Мирноградской агломерации остается сложной, российские оккупанты пытаются прорваться к центральной части села Гришино Покровской громады Донецкой области.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Места
Славянск Миньковка Никифоровка Федоровка
Прочее
дроны ВСУ Штурмы рф
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:23
Оккупанты срочно ищут работников на Старобешевскую ТЭС
15:26
На территории завода «Точмаш» в Донецке уничтожен склад боеприпасов
12:46
В Донецке снова ударили по складу дронов в районе аэропорта
10:02
В Васильевке Запорожской области сообщили о попадании ракеты в многоэтажку
16:16
Балицкого могут снять: РФ ищет нового «губернатора»
14:35
Удар БПЛА по заводу в Евпатории: разворотило цеха
13:09
В Донецком аэропорту уничтожено место хранения и запуска БПЛА «Шахед»
12:12
В оккупированном Стаханове взорвали автомобиль: есть раненый
10:58
В оккупированном Донецке прогремели взрывы: над городом поднялся дым
21:31
Украинские военные ударили по ЗРК «Тор» россиян в Донецкой области
21:10
ВСУ атаковали пункт управления БПЛА и место разгрузки боеприпасов армии РФ
20:44
Силы обороны поразили важные военные цели оккупантов в Донецкой области
16:49
Пушилин заявил, что к 2028 году «надеются запустить» поезд из оккупированного Донецка в Москву
10:15
Оккупанты задержали 18-летнюю жительницу Волновахи за «госизмену»
07:47
В Геническе усилили охрану электрической подстанции — «АТЕШ»
20:47
В оккупированном Мариуполе сообщили о самоубийстве школьника: блогер, рассказавший о трагедии, опасается преследования
19:44
В оккупированном Курахово до сих пор решают, как завезти хлеб и лекарства
19:09
Депутата «Единой России» в оккупированной Волновахе арестовали за растрату в особо крупном размере
16:50
За шесть переводов ВСУ 13 лет колонии: приговор жительнице Мариуполя
09:29
В Мелитополе проверяют репетиторов по истории
все новости
17:23
Оккупанты срочно ищут работников на Старобешевскую ТЭС
16:10
Армия РФ стягивает силы в Никифоровку в 30 км от Славянска
15:26
На территории завода «Точмаш» в Донецке уничтожен склад боеприпасов
14:17
Семь ударов за сутки: подробности российских атак по Краматорску
13:32
Силы обороны уничтожили российский пункт управления БПЛА в Селидовом
12:46
В Донецке снова ударили по складу дронов в районе аэропорта
11:35
РФ обстреляла Донецкую область авиабомбами, дронами и артиллерией
10:24
Россия атаковала Славянск БПЛА «Молния-2» и «Гранат-4»
10:02
В Васильевке Запорожской области сообщили о попадании ракеты в многоэтажку
08:54
Россия убила мирного жителя в Никоноровке Краматорского района
08:32
В Армавире догорает нефтебаза
18:18
На Константиновском направлении продолжают сбивать дроны РФ
17:23
Украина удержала ключевые направления обороны — Зеленский
16:56
Более 100 оккупантов сдались благодаря украинским дронам
16:16
Балицкого могут снять: РФ ищет нового «губернатора»
15:20
Полиция показала первые минуты после удара по Харькову
14:35
Удар БПЛА по заводу в Евпатории: разворотило цеха
13:53
Горсовет Краматорска сообщил новые подробности авиаударов
13:09
В Донецком аэропорту уничтожено место хранения и запуска БПЛА «Шахед»
12:32
РФ обстреляла Донецкую область, повреждены десятки домов
все новости
ВИДЕО
Фото из соцсетей В Донецке снова ударили по складу дронов в районе аэропорта
08 марта, 12:46
Кадр из видео В Васильевке Запорожской области сообщили о попадании ракеты в многоэтажку
08 марта, 10:02
Скриншот В Армавире догорает нефтебаза
08 марта, 08:32
Сбитый БПЛА РФ. На Константиновском направлении продолжают сбивать дроны РФ
07 марта, 18:18
Оккупант сдается в плен под контролем украинских дронов. Более 100 оккупантов сдались благодаря украинским дронам
07 марта, 16:56
Полиция показала первые минуты после удара по Харькову Полиция показала первые минуты после удара по Харькову
07 марта, 15:20
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор