Армия РФ стягивает силы в Никифоровку в 30 км от Славянска

Источник: t.me/petrenko_iHS

На Славянском направлении российские войска продолжают попытки усилить давление на украинские позиции. По информации военного блогера Олега Петренко, противник перебрасывает дополнительные силы в район Никифоровки в 30 км от Славянска.



Армия РФ предпринимает штурмовые действия в сторону Федоровки Второй и Липовского леса. В то же время в районе Миньковки интенсивность атак заметно снизилась. Причиной стала активная работа операторов беспилотников ВСУ, которые регулярно выявляют и поражают перемещения российских подразделений.



В Резниковке российские военные пытаются продвигаться в центральную часть населенного пункта, заходя через северную лесополосу и постепенно просачиваясь в застройку. Однако, по словам источника, украинские дроноводы не дают противнику сосредоточить крупные силы для полноценного штурма.



В результате российские подразделения вынуждены действовать небольшими силами. Такие группы не успевают закрепиться на новых позициях и часто становятся целями для ударов украинских беспилотников, что сдерживает дальнейшее продвижение.

Напомним, ситуация в районе Покровско-Мирноградской агломерации остается сложной, российские оккупанты пытаются прорваться к центральной части села Гришино Покровской громады Донецкой области.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»