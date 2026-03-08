Оккупанты срочно ищут работников на Старобешевскую ТЭС

Фото: ЦНС

На временно оккупированной территории Донецкой области начался срочный набор работников для восстановления и запуска Старобешевской теплоэлектростанции. Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на собственные источники.

По данным ЦНС, через подконтрольные оккупационным администрациям структуры активно распространяются объявления о наборе персонала. Требуются специалисты рабочих профессий — сварщики, газорезчики, машинисты, водители и слесари. Потенциальным сотрудникам обещают «высокую зарплату», бесплатное питание и организованный подвоз к месту работы.

Скриншот: ЦНС



Старобешевская ТЭС считается одним из ключевых энергетических объектов на оккупированной части Донецкой области. Электростанция обеспечивает генерацией крупный узел «Донецк — Макеевка — Харцызск — Ясиноватая».

Через эту энергосистему электричество поступает не только в жилые районы, но и на промышленные предприятия, а также на объекты военной инфраструктуры. Именно поэтому восстановление работы станции имеет стратегическое значение для функционирования оккупационной инфраструктуры в регионе.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»