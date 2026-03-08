Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В Харькове ищут людей под завалами после ракетной атаки
08 марта 2026, 17:51

В Харькове продолжаются поисково-спасательные работы на месте российского ракетного удара, нанесенного в ночь на 7 марта по Киевскому району города. По сообщению спасателей, в результате атаки полностью разрушен подъезд жилого пятиэтажного дома.

Серьезно повреждены конструкции квартир на верхних этажах соседнего здания. По последним данным, погибли 10 человек, среди них — двое детей. Еще 16 жителей получили ранения, в том числе трое детей.

Спасатели круглосуточно разбирают завалы, пытаясь обнаружить тела погибших и возможных выживших. Работы ведутся как вручную, так и с применением тяжелой инженерной техники. Во время обследования разрушенных конструкций кинологические расчеты обнаружили фрагменты тел.

На месте трагедии работают подразделения Харьковского и других гарнизонов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В операции задействованы верхолазы, саперы, кинологи, а также городские коммунальные службы.

Психологи ГСЧС оказывают помощь пострадавшим и родственникам погибших, которые находятся на месте трагедии.

Фото: ГСЧС Харьковщины

Фото: ГСЧС Харьковщины

Фото: ГСЧС ХарьковщиныФото: ГСЧС Харьковщины

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

