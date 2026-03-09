Россияне убили мирного жителя в Шабельковке, трое ранены в Дружковке

За минувшие сутки, 8 марта, в Донецкой области в результате российских обстрелов погиб один мирный житель — в поселке Шабельковка. Об этом сообщили в Донецкой областной военной администрации.

Еще три человека получили ранения. Все пострадавшие — жители Дружковки.

В ОВА также напомнили общую статистику жертв среди гражданского населения. С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 4077 мирных жителей Донецкой области, еще 8997 гражданских получили ранения.



При этом в администрации подчеркивают, что эти данные не включают информацию о погибших и раненых в Мариуполе и Волновахе, где точное число жертв до сих пор остается неизвестным.

Напомним, в ночь на 8 марта российские войска атаковали Славянск беспилотниками «Молния-2» и «Гранат-4».

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»