Волчанск после обстрелов РФ.

На Волчанском направлении среди российских военнослужащих усиливается недовольство из-за привилегированного положения бойцов подразделения «Ахмат». Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар «АТЕШ».



По информации агентов движения среди военных 82-го мотострелкового полка РФ, часть личного состава начала записывать видеообращения с жалобами на действия командования и условия службы.



Как утверждается, причиной возмущения стало распределение боевых задач и наград. По словам источников движения, рядовые военнослужащие полка участвуют в тяжёлых штурмовых операциях, тогда как бойцы «Ахмата», по их данным, чаще остаются в тылу и получают публичные награды.



В ответ на подобные жалобы в подразделение, как сообщается, направлена проверка. Военнослужащим, участвовавшим в записи видео или выражавшим недовольство, могут грозить дисциплинарные меры и перевод в штурмовые подразделения.

Ранее агенты движения «АТЕШ» зафиксировали усиленные меры безопасности вокруг новой электрической подстанции, расположенной в Геническе на временно оккупированной территории Херсонской области.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»