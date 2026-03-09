РФ атаковала Украину баллистикой и дронами: ПВО сбила 161 цель

ПВО сбила 161 цель

Российская армия в ночь на 9 марта запустила по Украине две ракеты и 197 БПЛА. Противовоздушняа оборона сбила 161 цель. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«В ночь на 9 марта (с 18:30 8 марта) противник атаковал двумя баллистическими ракетами Искандер-М из Крыма, а также 197 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов по направлениям: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ах 120 из них – «шахеды», — говорится в сообщении.



По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила 161 БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дрона других типов на севере, юге и востоке страны. Кроме тог, зафиксировано попадание двух ракет и 36 ударных БПЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»