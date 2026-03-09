Российские войска продвинулись возле Удачного у границы с Днепропетровской областью

OSINT-аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий и сообщили об изменениях на Покровском направлении в Донецкой области. Согласно обновленным данным, российские войска продвинулись в районе поселка Удачное.
Этот населенный пункт расположен в Покровском районе и находится в непосредственной близости к административной границе с Днепропетровской областью.
«Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Удачного», — сообщили аналитики DeepState , комментируя обновление данных.
Скриншот: DeepState
Напомним, армия РФ стягивает силы в Никифоровку в 30 км от Славянска.
Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»