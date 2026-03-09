РФ перебросила морпехов из-под Покровска на Гуляйпольское направление

Техника РФ.

Российское военное командование перебросило подразделения морской пехоты с Покровского направления и из тактической зоны Доброполья в Донецкой области на направление Гуляйполя, расположенное недалеко от границы Днепропетровской и Запорожской областей. Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).



По оценке аналитиков, передислокация может быть связана с недавними тактическими успехами украинских сил на направлениях Александровки и Гуляйполя.



8 марта, как отмечается в отчёте, 40-я бригада морской пехоты РФ провела ограниченную механизированную атаку в районе Гуляйполя. Геолокационные кадры, опубликованные в тот же день, показывают, что украинские подразделения смогли отразить это наступление.

Продвижение Сил обороны Украины в районе Гуляйполя.

Согласно данным Генерального штаба Вооружённых сил Украины, за прошедшие сутки на фронте произошло около 130 боевых столкновений. Наиболее интенсивные бои фиксировались на Покровском направлении — там произошло 22 атаки российских войск. Ещё 19 боёв зафиксированы на Гуляйпольском направлении.



Аналитики отмечают, что переброска морской пехоты может свидетельствовать о попытке российского командования усилить южный участок фронта и стабилизировать ситуацию в Запорожской области.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»