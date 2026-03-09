Славянск попал под обстрел, есть повреждения

Российские оккупанты вечером в воскресенье, 8 марта, ударили по Славянску Донецкой области. Обошлось без раненых и жертв. Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.
«Вчерашний праздничный вечер в городе завершился вражеским обстрелом. БПЛА «Герань-2». Попадание в крышу частного домовладения», — отметил он.
По словам Ляха, в результате ударов всего повреждено 8 домов.
Ранее мы писали, что по состоянию на утро 7 марта российские войска 22 раза обстреляли населенные пункты Донетчины.
Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях