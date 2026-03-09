В Донецке произошла масштабная детонация боеприпасов

Донецк после детонации российских боеприпасов. Кадр из видео

В Донецке произошла мощная детонация склада боеприпасов, который российские военные разместили в непосредственной близости от жилых кварталов. Видео опубликовано Exilenova+.

Масштаб взрыва оказался настолько сильным, что в небе поднялся огромный гриб дыма, который, по словам очевидцев, не мог образоваться от попадания одной-двух ракет или дронов.

Местные жители в городских пабликах массово писали о серии мощных взрывов. По их словам, после первоначального удара начался активный разлет боеприпасов и их последующая детонация.



Кроме того, над районом поднялась грибообразная облачность дыма, которая была видна из разных частей города.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что 8 марта был нанесен ракетный удар по территории завода «Точмаш», расположенного неподалеку от Донецкого аэропорта. Именно там, как сообщается, находился российский склад боеприпасов.



Идентификацию места удара провели журналисты «Новости Донбасса».

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»