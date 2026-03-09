В оккупированном Донецке ликвидируют последствия удара по району «Точмаша»

Фото с пропагандистских ресурсов

В оккупированном Донецке появились кадры последствий удара по Киевскому району. По данным местных пабликов, ракеты поразили объекты, которые используют российские военные.



Сообщается, что сейчас ведутся работы по ликвидации последствий в районе завода «Точмаш». К разбору завалов и восстановительным работам привлекли коммунальные службы.



На опубликованных фотографиях видно, что часть зданий получила серьезные повреждения: в строениях выбиты окна, а у некоторых объектов разрушен фундамент. Сроки восстановления инфраструктуры оккупационные власти не называют.

Местные жители отмечают, что на протяжении выходных в городе регулярно были слышны взрывы. В субботу Генеральный штаб ВСУ сообщил об ударе ракетами ATACMS и SCALP по территории Донецкого аэропорта.

По данным украинской стороны, там российские войска оборудовали базу хранения техники и площадку для запуска беспилотников типа «Shahed».

В воскресенье взрывы вновь прозвучали в Киевском районе города.

Как утверждают местные источники, под удар попала территория завода «Точмаш». Каким именно вооружением был нанесен удар, пока не уточняется, однако очевидцы сообщают о звуках мощной детонации после попадания.

Фото с пропагандистских ресурсов

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что в Донецке произошла мощная детонация склада боеприпасов, который российские военные разместили в непосредственной близости от жилых кварталов.



Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»