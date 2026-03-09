ЕС выделит 920 млн евро для энергосистемы Украины

Последствия удара РФ по энергосистеме Украины.

Европейский Союз подготовил план поддержки энергетического сектора Украины перед следующим зимним периодом. Уже в марте ожидается выделение около 920 млн евро для стабилизации энергосистемы страны. Об этом сообщили в Министерство энергетики Украины.



Предполагается, что средства направят на обеспечение стабильного электроснабжения, восстановление поврежденной инфраструктуры, а также развитие децентрализованной генерации на основе возобновляемых источников энергии.



Кроме того, план предусматривает ремонт и модернизацию электрических сетей и теплоэлектроцентралей. В настоящее время программа поддержки согласовывается между европейскими структурами и украинской стороной.



Одновременно в Европе продолжается активное развитие ветроэнергетики. Совокупная установленная мощность ветроэлектростанций в странах ЕС уже превысила 300 ГВт. Только в 2025 году было введено около 19 ГВт новых мощностей — один из крупнейших годовых приростов за последние годы.



На фоне этого поддержка энергетической системы Украины остаётся критически важной. Так, 7 марта 2026 года Россия нанесла масштабный комбинированный удар по территории Украины, применив ракеты различных типов и сотни ударных беспилотников.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»