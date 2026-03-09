Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Спасатели ликвидировали три пожара, без пострадавших
09 марта 2026, 13:38

Спасатели ликвидировали три пожара, без пострадавших

Спасатели ликвидировали три пожара. Фото: ГСЧС

В Донецкой области спасатели зафиксировали три пожара. Возгорания произошли в Славянске и Краматорске. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В Славянске загорелась кровля жилого дома. Спасатели ликвидировали возгорание на площади 80 кв. м. Причину и обстоятельства происшествия устанавливают соответствующие специалисты.



Кроме того, в Краматорске пожарные ликвидировали два пожара: горел мусор в подвальном помещении многоквартирного дома и частный жилой дом.

Ранее мы писали, что российские оккупанты вечером в воскресенье, 8 марта, ударили по Славянску Донецкой области

Авторка: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Места
Донецкая область
Организации
ГСЧС в Донецкой области
События
Пожар
