Спасатели ликвидировали три пожара, без пострадавших

Спасатели ликвидировали три пожара. Фото: ГСЧС

В Донецкой области спасатели зафиксировали три пожара. Возгорания произошли в Славянске и Краматорске. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



В Славянске загорелась кровля жилого дома. Спасатели ликвидировали возгорание на площади 80 кв. м. Причину и обстоятельства происшествия устанавливают соответствующие специалисты.





Кроме того, в Краматорске пожарные ликвидировали два пожара: горел мусор в подвальном помещении многоквартирного дома и частный жилой дом.



Авторка: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»