НРК уничтожили танк РФ во время техноштурма в Харьковской области

Подрыв танка роботом НРК.

Подразделение 3-й отдельной штурмовой бригады показало кадры необычной боевой операции в Харьковской области, во время которой украинские военные применили наземные роботизированные комплексы-камикадзе.



По информации бригады, во время так называемого техноштурма операторы управляли ударными наземными роботами, которые должны были поразить позиции российских военных. Во время выдвижения к цели противник пытался остановить технику атаками FPV-дронов и сбрасыванием боеприпасов.



В результате нескольких ударов камеры двух роботизированных комплексов почти одновременно вышли из строя. Несмотря на это, операторы не прекратили операцию и продолжили управление техникой, ориентируясь с помощью трансляции с беспилотника DJI Mavic, который находился в воздухе.



В итоге операторы смогли подвести роботизированный комплекс непосредственно к российскому танку, который использовался пехотой в качестве укрытия. После подрыва взрывного заряда боевая машина была уничтожена вместе с позицией противника.



В бригаде отмечают, что использование наземных роботизированных комплексов позволяет выполнять опасные задачи без прямого участия военных на передовой.







По данным Генштаба ВСУ, за сутки российские оккупанты потеряли 750 человек. Противник также лишился 3 танков, 10 боевых бронемашин, 70 артиллерийских систем, 2 РСЗО, 4 средств ПВО, 1 катера, 2224 беспилотников и 188 единиц автомобильной техники.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»