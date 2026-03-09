FPV-дрон РФ пролетел в сантиметрах от бойца ВСУ и взорвался

FPV-дрон пролетел в сантиметрах над головой бойца ВСУ.

Российский FPV-дрон пролетел буквально в нескольких сантиметрах над головой украинского военного и взорвался после удара о землю. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Exilenova+.



На записи видно, как ударный беспилотник российских войск на высокой скорости направляется в сторону квадроцикла, на котором передвигался боец Вооружённых сил Украины. Оператор дрона попытался нанести точный удар, однако в последний момент не смог скорректировать траекторию.



В результате FPV-аппарат пролетел рядом с головой украинского защитника справа и взорвался уже после столкновения с поверхностью земли.



Несмотря на массовое использование беспилотников на линии фронта, подобные промахи показывают, что даже во время интенсивных атак операторам не всегда удаётся поразить цель.



По данным Генерального штаба ВСУ, только за минувшие сутки российские войска применили 9468 дронов-камикадзе различных типов.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»