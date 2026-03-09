ВСУ поразили ЗРК «Бук-М3» и командные пункты оккупантов на Донбассе

Украинским военнослужащим удалось уничтожить несколько целей российских оккупантов на оккупированной части Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



В частности, Сил обороны поразили зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» в районе Лиманчука Луганской области.



Кроме того, ВСУ ударили по командно-наблюдательным пунктам (КСП) подразделений армии РФ. Поражены КСП подразделения из состава «Рубикон» в районе города Донецк, а также командно-наблюдательный пункт россиян в районе поселка Зачатовка на Донетчине.



В Генштабе добавили, что военные атаковали сосредоточения живой силы захватчиков в районах Родинского и Полтавки Донецкой области.



Авторка: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»