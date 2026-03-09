Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В Славянске при тушении пожара задействовали наземного робота
09 марта 2026, 15:13

Фото: ГСЧС Донетчины Фото: ГСЧС Донетчины

ГСЧС Украины внедряет современные технологии во время спасательных операций. В Славянске Донецкой области спасатели использовали беспилотного наземного пожарного робота Shark Robotics Colossus для ликвидации пожара в жилых домах, возникших после российского обстрела.


Робот работал непосредственно в опасной зоне. С его помощью спасатели смогли сдерживать распространение огня и тушить пламя в местах, куда было слишком рискованно направлять людей.

Несмотря на постоянную угрозу повторных ударов, подразделения ГСЧС при поддержке роботизированной техники смогли взять ситуацию под контроль и локализовать пожар. Использование таких систем позволяет проводить операции в наиболее опасных условиях и снижать риски для личного состава.

Фото: ГСЧС Донетчины

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что спасатели в Славянске ликвидировали возгорание на площади 80 кв. м.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

16:30
