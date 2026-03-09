Силы обороны атаковали С-300 в аннексированном Крыму

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что украинские военнослужащие в ночь на 9 марта поразили радиолокационную станцию ​​из состава ЗРК С-300 в районе села Спокойного во временно аннексированном Крыму.



Кроме того, Силы обороны атаковали командно-наблюдательные пункты российских военных в районах Запорожского, Червоноселовки, Гоголевки Запорожской области.



Также поражены районы сосредоточения живой силы в районе Петропавловки на Харьковщине.



Ранее мы писали, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал обновленные данные о потерях российской армии с начала полномасштабного вторжения — с 24 февраля 2022 года по 3 марта 2026 года.

Авторка: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»