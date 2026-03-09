С 9 марта в Славянске начали курсировать льготные автобусы

Фото: Вадим Лях

В Славянской громаде начали работать льготные автобусные рейсы. Об этом сообщил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях.



По его словам, новые маршруты начали действовать с сегодняшнего дня — 9 марта. Пользоваться ими могут бесплатно все жители города, а также его гости.



Расписание движения льготных автобусов опубликовано на официальных страницах Славянской военной администрации — в социальных сетях, в Telegram-канале и на официальном сайте ведомства.



Там же можно узнать актуальное время отправления рейсов и изменения в графике движения транспорта.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что троллейбусы Славянска вместе с демонтированной контактной сетью отправят в эвакуацию. Такое решение принято для сохранения дорогостоящего оборудования и подвижного состава.



Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»