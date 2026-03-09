Зарплата более 1,5 млн и миллионы на счетах семьи: декларация мэра Бахмута за 2025 год

Мэр Бахмута Алексей Рева. Фото: Бахмутский горсовет

Семь объектов недвижимости, автомобиль, миллионная зарплата и значительные банковские сбережения — так выглядит декларация мэра Бахмута Алексея Ревы за 2025 год.

bahmut.in.ua проанализировал документ и сравнил его с прошлогодней декларацией, чтобы понять, как изменились доходы и имущество чиновника.

Согласно опубликованным данным, сам Алексей Рева не владеет недвижимостью.

Однако в декларации указано пять объектов, принадлежащих его супруге Елене Реве. Среди них — жилой дом с хозпостройками в Бахмуте площадью 353,3 м², приобретенный в 2007 году. По последней денежной оценке его стоимость составляет 921 376 гривен.



Также в собственности супруги находятся гараж площадью 52,9 м², приобретенный в 2003 году (оценочная стоимость — 17 359 гривен), а также три земельных участка в Бахмуте: площадью 52 м² и два участка по 1 000 м². Их стоимость в декларации не указана.

Кроме того, Елена Рева арендует недвижимость в поселке Обуховка Днепропетровской области. С 1 января 2024 года она снимает жилой дом площадью 49,6 м² и земельный участок площадью 1 200 м². В декларации также указан автомобиль супруги — легковая машина Mercedes-Benz 2010 года выпуска. Ее стоимость не раскрывается.



Доходы мэра Бахмута за 2025 год составили 1 524 557 гривен заработной платы. В среднем это около 127 тысяч гривен в месяц. Помимо зарплаты, Алексей Рева получил 244 999 гривен пенсии, а также 60 503 гривны банковских процентов в ПУМБ.

Доходы его супруги оказались заметно скромнее по части зарплаты — за год она заработала 178 542 гривны. В то же время Елена Рева получила 277 600 гривен пенсии и 650 000 гривен процентов по банковскому вкладу в ПУМБ.

В декларации также указаны денежные активы семьи. На банковских счетах Алексея Ревы хранится 1 243 307 гривен. Супруга мэра располагает значительно большими средствами: на ее счетах — 7 242 301 гривна. Кроме того, она задекларировала наличные сбережения — 790 000 гривен, 15 000 долларов и 5 000 евро.

Сравнение с декларацией за 2024 год показывает несколько изменений. В новом документе отсутствуют данные о ценном движимом имуществе: мэр больше не декларирует оружие — ружье и карабин. При этом доходы чиновника выросли.

Его годовая зарплата увеличилась почти на 100 тысяч гривен: с 1 454 615 гривен в 2024 году до 1 524 557 гривен в 2025-м. Также выросла и пенсия — с 204 253 до 244 999 гривен.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что за 2024 год мэр Бахмута декларировал гладкоствольное ружье Mossberg Maverick 88 и карабин Remington.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»