ВСУ ликвидировали 4 офицеров РФ в Курской области — росСМИ
09 марта 2026, 17:17

ВСУ ликвидировали 4 офицеров РФ в Курской области — росСМИ

Дрон-бомбардировщик. Дрон-бомбардировщик.

Украинские военные ликвидировали четырёх российских офицеров на территории Курской области РФ. Об этом сообщил российский Telegram-канал «Досье Шпиона», передают «Новости Донбасса».

По его данным, инцидент произошёл утром 6 марта 2026 года в районе населённого пункта Тёткино. Целью атаки стала группа офицеров войсковой части №78986.

Сообщается, что удар был нанесён с помощью беспилотника типа «Баба-Яга», с которого на позицию российских военных были сброшены три мины калибра 82 мм.

В результате удара погибли четыре офицера российской армии:

майор А. Г. Леухин;

капитан А. А. Путилин;

старший лейтенант В. С. Бааль;

старший лейтенант А. А. Епифанов.

При этом, согласно данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки российские войска потеряли 750 человек.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Курская область Теткино
потери ВС РФ российские офицеры БПЛА Баба Яга потери российской армии

