Украинские военные ликвидировали четырёх российских офицеров на территории Курской области РФ. Об этом сообщил российский Telegram-канал «Досье Шпиона», передают «Новости Донбасса».
По его данным, инцидент произошёл утром 6 марта 2026 года в районе населённого пункта Тёткино. Целью атаки стала группа офицеров войсковой части №78986.
Сообщается, что удар был нанесён с помощью беспилотника типа «Баба-Яга», с которого на позицию российских военных были сброшены три мины калибра 82 мм.
В результате удара погибли четыре офицера российской армии:
майор А. Г. Леухин;
капитан А. А. Путилин;
старший лейтенант В. С. Бааль;
старший лейтенант А. А. Епифанов.
При этом, согласно данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки российские войска потеряли 750 человек.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
