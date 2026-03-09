Дрон-бомбардировщик.

Украинские военные ликвидировали четырёх российских офицеров на территории Курской области РФ. Об этом сообщил российский Telegram-канал «Досье Шпиона», передают «Новости Донбасса».



По его данным, инцидент произошёл утром 6 марта 2026 года в районе населённого пункта Тёткино. Целью атаки стала группа офицеров войсковой части №78986.



Сообщается, что удар был нанесён с помощью беспилотника типа «Баба-Яга», с которого на позицию российских военных были сброшены три мины калибра 82 мм.



В результате удара погибли четыре офицера российской армии:

майор А. Г. Леухин;

капитан А. А. Путилин;

старший лейтенант В. С. Бааль;

старший лейтенант А. А. Епифанов.

При этом, согласно данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки российские войска потеряли 750 человек.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»