ВСУ пытаются перехватить инициативу и вынудить российскую армию играть по их правилам – Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины пытаются перехватить оперативную инициативу и вынудить российские войска играть по их правилам. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.



По его словам, впервые с 2024 года, когда проводили Курскую наступательную операцию, ВСУ за месяц восстановили контроль над большей площадью земли, чем в то же время захватили россияне.



«Продолжаем контрнаступательную операцию на Александровском направлении. Здесь группировка ДШВ за месяц возобновила контроль над 285,6 квадратных километра. В целом с начала операции возобновлен контроль над более чем 400 квадратными километрами территории. В то же время и на многих других направлениях наши воины сдерживают противника путем активной обороны и иногда имеют продвижение вперед. Российский агрессор количественно преобладает почти втрое, но, учитывая наши активные действия, вынужден переносить даты своих запланированных операций, латать дыры в своей обороне и перебрасывать войска из других направлений», – отметил главком.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко