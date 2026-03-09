Умер футболист и тренер из Краматорска

Умер тренер из Краматорска Донетчины. Фото: горсовет

Умер футболист и тренер детской спортивной школы № 3 из Краматорска Донецкой области Владимир Якут. Причины смерти неизвестны. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.



«Спортивное сообщество Краматорского общества с глубокой грустью сообщает о внезапной смерти Владимира Васильевича Якута — известного футболиста, тренера и наставника молодого поколения», — говорится в соообщении.



Как отмечается, Владимир Васильевич родился 30 января 1958 в Краматорске. Свою футбольную карьеру начал в 1976 году и на протяжении многих лет выступал в составе различных профессиональных футбольных клубов. Завершил игровую карьеру в 1990 году.



Якут работал тренером футбольного клуба «Уралан», а затем вернулся в родной Краматорск. Здесь он много лет работал тренером-преподавателем ДЮСШ №3 Краматорского городского совета.



Авторка: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»