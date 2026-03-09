Украинские пилоты дронов уничтожили установку «Бук-М2» на Донетчине и «глаза» российской ПВО в Крыму

Удар по российскому ЗРК «Бук-М2» на оккупированной Донетчине. Фото: кадр из видео

В ночь на 8 марта пилоты 9-го батальона «Кайрос» 414-й бригады ВСУ уничтожили пусковую установку 9А316 зенитно-ракетного комплекса «Бук-М2» в оккупированной Донецкой области. Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди.



На Донетчине также поразили пункт временной дислокации центра «Рубикон».



В аннексированном Крыму уничтожили новейшую РЛС 64Н6 «Надгробие». Это высокомобильная трехкоординатная РЛС кругового обзора – «глаза» для ЗРК С-300ПМ и С-400 на полуострове.



По целям ударили дроны middle strike FP-2 украинского производства с боевой частью 60-100 килограмм.

Напомним, что ВСУ пытаются перехватить инициативу и вынудить российскую армию играть по их правилам.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко