Россияне молят о плене из-за голода.

На Лиманском направлении российские военные начали просить украинских бойцов о плене из-за серьезных проблем с обеспечением. Фото с просьбой оккупантов обнародовала 66-я отдельная механизированная бригада имени князя Мстислава Храброго.



По данным военных, ситуация с логистикой у подразделений российской армии на этом участке фронта продолжает ухудшаться. Из-за нехватки еды и связи некоторые оккупанты пытаются найти любой способ, чтобы сдаться украинским военным.



Очередную такую попытку во время разведки зафиксировали операторы мотопехотного батальона «Стальные всадники». В найденном послании российские военные оставили просьбу о сдаче в плен.



В записке говорится: «Готовы сдаться в плен. Нет сил, не ели 3 недели. Нужна еда и связь».



Украинские военные отмечают, что проблемы с обеспечением в российской армии фиксируются уже давно.



В частности, в течение 2025 года из-за фактического отсутствия эвакуации раненых уровень смертности среди российских военных после ранений превышал 55%. Зимой этот показатель, по оценкам украинских военных, вырос более чем до 65%.

Ранее сообщалось, что более 100 российских оккупантов сдались в плен, воспользовавшись инструкциями, которые им передавали украинские дроны.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»