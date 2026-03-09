Российские войска сосредотачивают усилия на попытках продвижения в районе Удачного под Покровском – ВСУ

Ситуация на Покровском направлении. Фото: карта Генштаба ВСУ

Армия РФ привлекает дополнительные резервы и сосредотачивает усилия на попытках продвижения в районе поселка Удачное Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе группировки войск «Восток».



По словам военных, Силы обороны Украины противодействуют намерениям оккупантов и сдерживают штурмы.



«В частности, осуществляются усиленная аэроразведка, дополнительное минирование вероятных маршрутов продвижения врага и блокирование логистики, системно проводятся поисково-ударные действия. Активно работают наши дроновые подразделения, артиллерия и авиация. Наши воины наносят врагу значительные потери», – заявили в ГВ «Восток».

Напомним, что ВСУ пытаются перехватить инициативу и вынудить российскую армию играть по их правилам.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко