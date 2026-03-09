Ракетный удар по складу «шахедов» в Донецком аэропорту: ранены сотрудники завода «Алабуга», в частности главный инженер

Последствия удара по складу «шахедов» в Донецком аэропорту. Фото: кадр из видео

7 марта ВСУ поразили склад боеприпасов и беспилотников «Шахед» в переоборудованном пункте дислокации российских войск в Донецком аэропорту. Об этом сообщили в издании ASTRA со ссылкой на источники в МЧС России.



Склад располагался в новом терминале разрушенного аэропорта. Кадры с дрона, опубликованные украинскими военными, подтверждают детонацию боеприпасов.



В результате атаки получили ранения несколько прикомандированных сотрудников особой экономической зоны «Алабуга» – завода в Татарстане РФ, где производят «шахеды». В их числе главный инженер Денис Закиров из города Набережные Челны, строитель Олег Епифанов из Орловской области и моторист Александр Налимов из Ставропольского края.



Также ранены четыре оккупанта из бригады БПЛА «Гром каскад»: Олег Кулаков, Денис Мельников, Александр Рябцев и Алексей Алабугин. Инициатором создания бригады «Гром каскад» является депутат Госдумы РФ от фракции «Единая Россия» Дмитрий Саблин. Это подразделение считается «элитным» – там «проходили службу» депутаты Госдумы и региональных Законодательных собраний.

Напомним, что по складу «шахедов» в Донецком аэропорту ударили ракетами ATACMS и SCALP.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко