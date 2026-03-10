На фронте растет активность «Молний» и ударных дронов

На фронте резко увеличилось количество беспилотников «Молния», а также ударных и разведывательных дронов. Об этом в Facebook сообщил советник министра обороны и специалист по радиоэлектронной борьбе Сергей Бескрестнов.



«Военные часто спрашивают, почему наши средства РЭБ не всегда эффективны против "Молний"», - пишет Бескрестнов.



По его словам, сложность в управлении дроном: «Молния» передает видео, но не отвечает на сигналы управления, а частота может быть от 150 МГц до 2800 МГц. Полное подавление всего спектра на больших дистанциях невозможно, а случайная блокировка отдельных диапазонов неэффективна.



«Что помогает? Поиск сигналов пульта управления. Но пульт может находиться на 30–60 км, и средства РЭБ плохо фиксируют его из-за технологии LoRa, которая работает на уровне шумов. Кроме того, на фронтах одновременно летает много FPV-дронов, создавая хаотичный спектр сигналов», - отмечает експерт.



Тем не менее опыт, интуиция и взаимодействие операторов РЭБ позволяют частично подавлять «Молнии». Положительный момент: противник сталкивается с аналогичной проблемой по нашим ударным БПЛА.

Напомним, массовые атаки беспилотников типов БМ-35 и БМ-70, которые в течение зимы регулярно наносили удары по Сумам и другим украинским городам, в последние недели практически прекратились.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»