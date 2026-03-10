Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Экс-депутата с Луганщины подозревают в пособничестве России
10 марта 2026, 13:40

СБУ разоблачила в пособничестве государству-агрессору бывшего депутата от запрещенной партии ОПЗЖ из Луганской области. Фигуранта задержали в его офисе под Киевом, сообщает силовое ведомство.

По данным следствия, экс-политик владеет промышленным комбинатом на временно оккупированной части востока Украины. В 2022 году подозреваемый перерегистрировал предприятие по российскому законодательству. Также расследование установило, что он игнорировал действующий запрет на ведение бизнеса с РФ и закупал у компаний страны-агрессора оборудование для своего производства.

Следствие выяснило, что после начала полномасштабной войны фигурант приобрел у российской компании в Набережных Челнах технологическое оборудование на сумму более 1 млн евро. Чтобы скрыть торговые отношения с российской стороной, заказчиком товара он указал аффилированную компанию из Беларуси.

Таким образом оборудование из России было поставлено на предприятие экс-депутата, а деньги за товар перечислены в страну-агрессор. По данным правоохранителей, налоги и другие платежи от этой сделки поступили в российский бюджет, фактически финансируя войну Кремля против Украины.

Во время обыска в офисе задержанного правоохранители изъяли смартфоны, компьютерную технику, печати и документы, которые подтверждают незаконные операции. Ему сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору.

Ранее «Новости Донбасса» писали, как «бывшие» пророссийские политики готовятся к новому избирательному циклу в Украине.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса» 

