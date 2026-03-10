Атака на Славянск: возросло количество жертв и раненых

Россияне атаковали Славянск. Фото: Вадим Филашкин

В результате российского авиаудара по Славянску увеличилось количество пострадавших и жертв. Россия убила 4 жителей, кроме того, 16 жителей получили ранения. Об этом сообщил Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

Обновлено 15:55: количество раненых в Славянске возросло до 20 человек, при этом число погибших не изменилось. Такие данные по состоянию на 15:30 сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



Повреждены 12 многоэтажных домов, частный дом, административное здание и около 20 автомобилей. Окончательные последствия обстрела уточняются.



«По меньшей мере, 4 погибших и 16 раненых — таковы предварительные последствия утреннего удара по Славянску. Среди раненых – 14-летняя девушка», — отметил он.





По словам Филашкина, известно о 6 поврежденных многоэтажках и 10 автомобилях.



Сейчас на месте работают все ответственные службы.



Обновлено (14:37) В полиции сообщили, что количество раненых в Славянске увеличилось до 20. Среди них двое детей (2011 и 2016 годов рождения).



Ранее мы писали, что Славянск Донецкой области оказался под ударом управляемых авиабомб (КАБ). По состоянию на 11:00 известно об 11 раненых. Среди них — четырнадцатилетняя девочка. Два человека погибли.

Авторка: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»