На Покровском направлении «Феникс» ликвидировал 7 оккупантов и БПЛА
10 марта 2026, 13:46

На Покровском направлении «Феникс» ликвидировал 7 оккупантов и БПЛА

Дроны ГПСУ атакуют российских военных на Покровском направлении. Дроны ГПСУ атакуют российских военных на Покровском направлении.

На Покровском направлении операторы БПЛА пограничного подразделения «Феникс» бригады «Месть» продолжают системно ликвидировать оккупантов.

За последнее время уничтожены семь противников, сожжён транспорт военного назначения и разрушены укрытия. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.



Противник разгружал транспорт рядом с позициями, когда на него «заглянул» украинский дрон. В результате сгорела «буханка» и двое оккупантов были уничтожены.

Еще один захватчик, напуганный FPV-дроном, выпал с квадроцикла и был оперативно нейтрализован. Четверо других попытались спрятаться в руинах заброшенного дома, но были вовремя обнаружены аэроразведчиками «Феникса» и остались под завалами.

Кроме того, пограничникам удалось сбить вражеский беспилотник «Шахед», летевший прямо на их позиции. «На нас летит!» — прокомментировали бойцы, зафиксировав эпическое уничтожение дрона.



Ранее в Генеральном штабе Вооружённых сил Украины сообщили, что за прошедшие сутки потери российских войск составили около 950 человек.

Кроме того, по данным украинских военных, российская армия потеряла 13 танков, семь боевых бронированных машин, 73 артиллерийские системы, четыре реактивные системы залпового огня и два средства противовоздушной обороны.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

