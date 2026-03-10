В центре Славянска в результате авиаудара повреждены газовые сети: без газа более двух сотен квартир

Поврежденный газопровод после удара по центру Славянска. Фото: «Донецкоблгаз»

10 марта в результате российского удара по жилому массиву повреждены многоквартирные дома и внутридомовые газовые сети в центре города Славянск. Об этом сообщили в пресс-службе «Донецкоблгаза».



Один боеприпас ударил возле подъезда, другой – напротив дома.



В поврежденном доме разорваны резьбовые соединения, повреждены коллекторы, оторваны стояки, выбиты окна в квартирах. Предварительно, под замену – около 20-30 метров газопровода. Также есть визуальные повреждения газовых приборов в квартирах – плиты и водонагреватели для подогрева воды. Сейчас без газоснабжения остаются 234 квартиры.



«Восстановление подачи газа в подъездах и домах, где газопроводы не повреждены, станет возможным после закрытия выбитых окон и проверки дымовентканалов. После этого специалисты смогут приступить к поэтапным пускам газа – по готовности домов и актов о проведении проверки дымовентканалов. В доме, где поврежден газопровод, работы будут продолжаться отдельно. Ситуация будет решаться поэтапно – с учетом технического состояния подъезда и выводов соответствующих служб», – отметили в компании.

Напомним, что в результате авиаудара 10 марта по центру Славянска погибли четыре человека, еще 20 – получили ранения.



На месте атаки бойцы ГСЧС спасли два человека из-под завалов дома, еще шесть – эвакуировали.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко