Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В центре Славянска в результате авиаудара повреждены газовые сети: без газа более двух сотен квартир
10 марта 2026, 18:56

В центре Славянска в результате авиаудара повреждены газовые сети: без газа более двух сотен квартир

Поврежденный газопровод после удара по центру Славянска. Фото: «Донецкоблгаз» Поврежденный газопровод после удара по центру Славянска. Фото: «Донецкоблгаз»

10 марта в результате российского удара по жилому массиву повреждены многоквартирные дома и внутридомовые газовые сети в центре города Славянск. Об этом сообщили в пресс-службе «Донецкоблгаза».

Один боеприпас ударил возле подъезда, другой – напротив дома.

В поврежденном доме разорваны резьбовые соединения, повреждены коллекторы, оторваны стояки, выбиты окна в квартирах. Предварительно, под замену – около 20-30 метров газопровода. Также есть визуальные повреждения газовых приборов в квартирах – плиты и водонагреватели для подогрева воды. Сейчас без газоснабжения остаются 234 квартиры.

«Восстановление подачи газа в подъездах и домах, где газопроводы не повреждены, станет возможным после закрытия выбитых окон и проверки дымовентканалов. После этого специалисты смогут приступить к поэтапным пускам газа – по готовности домов и актов о проведении проверки дымовентканалов. В доме, где поврежден газопровод, работы будут продолжаться отдельно. Ситуация будет решаться поэтапно – с учетом технического состояния подъезда и выводов соответствующих служб», – отметили в компании.

Напомним, что в результате авиаудара 10 марта по центру Славянска погибли четыре человека, еще 20 – получили ранения.

На месте атаки бойцы ГСЧС спасли два человека из-под завалов дома, еще шесть – эвакуировали.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

ТЕГИ

Места
Славянск
Организации
ВС РФ
Прочее
Газ Война Обстрел
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
16:55
Путин рассказал о «восстановлении» Донетчины на фоне разрушенных Угледара, Авдеевки и Бахмута
16:55
Коробки для «Укрпошты» и российский след: что выяснили журналисты о владельце Рубежанского комбината
15:28
Без воды и без специалистов: как Пушилин отчитывался Путину о коммунальном кризисе в Донецке
14:54
Дроны атаковали поезда в Крыму и РФ: погиб машинист
13:46
ВСУ поразили важные военные цели российских окупантов в Донецкой области
08:58
В Севастополе проверяют командование дивизии ПВО РФ
16:55
Россия ускоряет изъятие жилья на оккупированных территориях
14:58
ВСУ поразили ЗРК «Бук-М3» и командные пункты оккупантов на Донбассе
13:45
В оккупированном Донецке ликвидируют последствия удара по району «Точмаша»
11:33
В оккупированных городах распространяют строки Шевченко
10:18
В Донецке произошла масштабная детонация боеприпасов
17:23
Оккупанты срочно ищут работников на Старобешевскую ТЭС
15:26
На территории завода «Точмаш» в Донецке уничтожен склад боеприпасов
12:46
В Донецке снова ударили по складу дронов в районе аэропорта
10:02
В Васильевке Запорожской области сообщили о попадании ракеты в многоэтажку
16:16
Балицкого могут снять: РФ ищет нового «губернатора»
14:35
Удар БПЛА по заводу в Евпатории: разворотило цеха
13:09
В Донецком аэропорту уничтожено место хранения и запуска БПЛА «Шахед»
12:12
В оккупированном Стаханове взорвали автомобиль: есть раненый
10:58
В оккупированном Донецке прогремели взрывы: над городом поднялся дым
21:31
Украинские военные ударили по ЗРК «Тор» россиян в Донецкой области
21:10
ВСУ атаковали пункт управления БПЛА и место разгрузки боеприпасов армии РФ
20:44
Силы обороны поразили важные военные цели оккупантов в Донецкой области
16:49
Пушилин заявил, что к 2028 году «надеются запустить» поезд из оккупированного Донецка в Москву
10:15
Оккупанты задержали 18-летнюю жительницу Волновахи за «госизмену»
07:47
В Геническе усилили охрану электрической подстанции — «АТЕШ»
20:47
В оккупированном Мариуполе сообщили о самоубийстве школьника: блогер, рассказавший о трагедии, опасается преследования
19:44
В оккупированном Курахово до сих пор решают, как завезти хлеб и лекарства
19:09
Депутата «Единой России» в оккупированной Волновахе арестовали за растрату в особо крупном размере
16:50
За шесть переводов ВСУ 13 лет колонии: приговор жительнице Мариуполя
все новости
19:47
ВСУ нанесли ракетный удар по заводу в Брянске: над предприятием поднялся густой черный дым
18:56
В центре Славянска в результате авиаудара повреждены газовые сети: без газа более двух сотен квартир
17:56
Российские войска продвинулись в Донецкой области – DeepState
17:38
Авиаудар по центру Славянска: бойцы ГСЧС спасли два человека из-под завалов, еще шесть – эвакуировали
17:00
БПЛА «Лютый» атаковал завод «УралХим», но объект не пострадал
16:55
Путин рассказал о «восстановлении» Донетчины на фоне разрушенных Угледара, Авдеевки и Бахмута
16:55
Коробки для «Укрпошты» и российский след: что выяснили журналисты о владельце Рубежанского комбината
16:44
США изначально отклонили украинскую технологию против «Шахедов» — Axios
15:55
Атака на Славянск: возросло количество жертв и раненых
15:46
Войска РФ ударили по грузовику в Донецкой области
15:28
Без воды и без специалистов: как Пушилин отчитывался Путину о коммунальном кризисе в Донецке
15:16
Укрытия станут обязательными: в Украине изменили правила строительства
14:54
Дроны атаковали поезда в Крыму и РФ: погиб машинист
14:20
ВСУ прорвали оборону противника у границы Запорожской и Днепропетровской областей
13:46
ВСУ поразили важные военные цели российских окупантов в Донецкой области
13:46
На Покровском направлении «Феникс» ликвидировал 7 оккупантов и БПЛА
13:40
Экс-депутата с Луганщины подозревают в пособничестве России
12:57
На фронте растет активность «Молний» и ударных дронов
12:38
В Донецкой области восстановили электроснабжение — ДТЭК
11:44
Дрон уничтожил резервуар на нефтебазе в Армавире
11:33
Энергетики восстанавливают поврежденные сети в Донецкой области
11:29
Авиаудар по Славянску: есть жертвы и много пострадавших
11:20
Бюджетников в РФ заставляют отдавать часть зарплаты на войну
10:59
При российском обстреле пострадала жительница Константиновки
10:50
Наземный робот ВСУ уничтожил FPV-дроны и оккупантов под Покровском
10:45
РФ обстреляла ночью инфраструктурный объект в Краматорской громаде
10:09
Утром на Славянск россияне сбросили авиабомбу
10:02
Контратаки ВСУ на юге могут сорвать наступление РФ — ISW
09:40
Почти вся территория Днепропетровской области освобождена — генерал-майор
09:18
Появилось видео уничтожения «Шахеда» комплексом «Стрела»
все новости
ВИДЕО
Последствия атаки на Славянск. Фото: ГСЧС Авиаудар по центру Славянска: бойцы ГСЧС спасли два человека из-под завалов, еще шесть – эвакуировали
10 марта, 17:38
БПЛА «Лютый» атаковал завод «УралХим», но объект не пострадал БПЛА «Лютый» атаковал завод «УралХим», но объект не пострадал
10 марта, 17:00
Скриншот: t.me/petrenko_iHS ВСУ прорвали оборону противника у границы Запорожской и Днепропетровской областей
10 марта, 14:20
Дроны ГПСУ атакуют российских военных на Покровском направлении. На Покровском направлении «Феникс» ликвидировал 7 оккупантов и БПЛА
10 марта, 13:46
Пожар на ЛПДС «Армавир» в Краснодарском крае. Дрон уничтожил резервуар на нефтебазе в Армавире
10 марта, 11:44
Россияне атаковали Славянск. Фото: скриншот Авиаудар по Славянску: есть жертвы и много пострадавших
10 марта, 11:29

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор