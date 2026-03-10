ВСУ нанесли ракетный удар по заводу в Брянске: над предприятием поднялся густой черный дым

Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
10 марта 2026, 19:47

Вечером 10 марта нанесли ракетный удар по заводу микроэлектроники «Кремний Эл» в городе Брянск РФ. Об этом сообщили в издании ASTRA со ссылкой на OSINT-анализ.

Местные жители слышали 11 взрывов. После удара над зданием предприятия начал подниматься густой черный дым.

В Телеграм-канале Exilenova+ заявили, что по заводу ударили ракетами Storm Shadow.

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами подтвердил проведение успешной операции и поражение брянского завода.

«Этот завод производил системы управления всех видов ракет РФ», – отметил Зеленский.

«Кремний Эл» – крупный российский производитель микроэлектроники. Предприятие выпускает интегральные микросхемы, диоды, транзисторы, силовые модули и другие полупроводниковые компоненты. В частности, завод выпускает электронные компоненты, которые используются в различных системах вооружения и военной технике, включая ракетные комплексы, системы ПВО и беспилотники. Среди них – ЗРПК «Панцирь», ОТРК «Искандер», «Тополь-М» и «Булава», ЗРК С-300 и С-400.

Напомним, что в результате ракетного удара ВСУ по складу «шахедов» в Донецком аэропорту 7 марта ранения получили сотрудники российского завода «Алабуга», в частности главный инженер.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

