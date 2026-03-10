Украинская армия продвинулась под Купянском – ISW

Ситуация на Купянском направлении. Фото: карта ISW

ВСУ недавно продвинулись на Купянском направлении. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.



Геолокационные кадры, опубликованные 8 марта, показывают обстрел российскими войсками украинских позиций в западной части села Подолы. По словам аналитиков, это свидетельствует о продвижении украинских сил в этом районе.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Купянском направлении за минувшие сутки оккупанты атаковали два раза.

Напомним, что ВСУ пытаются перехватить инициативу и вынудить российскую армию играть по их правилам.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко