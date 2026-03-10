Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Пушилин предложил Путину выделять по «15 соток земли» российским солдатам, которые останутся на оккупированной Донетчине
10 марта 2026, 23:38

Встреча главы Кремля Владимира Путина и главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина в Москве. Фото: группировка «ДНР» Встреча главы Кремля Владимира Путина и главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина в Москве. Фото: группировка «ДНР»

В оккупированной Донецкой области нужно решать вопросы демографии, поэтому программа «Земский ветеран СВО» подразумевает выдачу земли «до 15 соток». Об этом стало известно из заявления главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина во время встречи 10 марта в Москве с главой Кремля Владимиром Путиным.

По его словам, сейчас якобы есть много российских солдат, которые «уже связывают свою жизнь» с оккупированной территорией.

«Чтобы было просто, легко использовать те программы, которые есть уже по вашему решению – и ипотека под 2%, она включает как раз строительство дома, военная ипотека, еще много инструментов. Но чтобы было просто: вот она земля, возможно, размежеванная и прочее, вот такие варианты, вот такие программы. И чтобы она комплексно понятна и прозрачна была для ребят, если желают оставаться. Для нас же это и рабочие руки в восстановлении, и прочее. Но почему «15 соток», ближе к этому? Потому что, чтобы можно было расширять дом, семьи нужны большие», – сказал Пушилин.

На это Путин ответил, что «15 – маловато».

Стоит отметить, что после начала полномасштабной войны подавляющее большинство жителей городов и сел на Донетчине, на которые наступала российская армия, вынуждено было бежать из-за угрозы жизни и страха оккупации. Войска РФ практически полностью разрушили десятки населенных пунктов, в результате чего они стали непригодными для жизни. В таких городах как Бахмут, Авдеевка, Соледар, Угледар, Курахово и многих других остались жить лишь десятки людей, хотя до войны там жили десятки тысяч. В городах и селах, оккупированных после 2014 года, также произошел массовый отток местного населения. Это связано в первую очередь с ухудшением качества жизни. Поэтому Москва пытается активно заселять захваченные территории жителями из бедных регионов и глубинок РФ.

Напомним, что Путин и Пушилин во время встречи в Кремле заявили, что Россия за полгода «захватила около 8%» Донетчины.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

Владимир Путин Денис Пушилин
Донецкая область
ВС РФ
Война Программа Земля Оккупация Демография
