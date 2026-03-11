Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Недвижимость в Киеве и миллионы в банках. Чем богата семья первого заместителя главы Донецкой ОВА Юрия Винокурова
11 марта 2026, 17:00

8 марта первый заместитель главы Донецкой областной военной администрации Юрий Винокуров подал декларацию за 2025 год. Об этом стало известно из данных в Едином государственном реестре деклараций.

«Новости Донбасса» рассказывают, что декларирует семья первого заместителя начальника ДОВА.

Недвижимость

Согласно декларации за 2025 год, Юрий Винокуров декларирует частный дом общей площадью 32,6 квадратных метра и земельный участок общей площадью 169 квадратных метров в оккупированной Евпатории.

Винокуров также декларирует гараж общей площадью 44 квадратных метра и имеет регистрацию в квартире общей площадью 58,4 квадратных метра в захваченном Донецке.

Кроме того, чиновник декларирует 50% собственности на нежилое здание общей площадью 482 квадратных метра в оккупированной Макеевке. Остальным владеет гражданин Украины.

Жена Юрия Винокурова декларирует частный дом общей площадью 338,6 квадратных метра в Донецке, а также земельные участки общей площадью 10 543, 18 875 и 7874 квадратных метра в оккупированном селе Володино на Донетчине.

В Киеве жена чиновника владеет квартирами общей площадью 71,6 и 90,8 квадратных метра и нежилым помещением общей площадью 1,3 квадратных метра.

В городе Славянск на Донетчине Винокуров имеет право пользоваться по устной договоренности квартирой. Недвижимостью владеет гражданин Украины.

В Киеве жена первого заместителя главы ДОВА имеет право пользоваться по устной договоренности квартирой общей площадью 101,7 квадратных метра. Недвижимостью владеет гражданка Украины.

Недостроенная недвижимость

Юрий Винокуров декларирует недостроенный частный дом общей площадью 242,7 квадратных метра в Евпатории, а его жена – два недостроенных парковочных места общей площадью 22,39 и 19,96 квадратных метра в Киеве.

Автомобили

Жена Винокурова владеет легковым автомобилем Volkswagen Passat 2015 года выпуска.

Доходы

За 2025 год Юрий Винокуров на должности первого заместителя главы Донецкой ОВА заработал 2 587 925 гривен.

От одного из украинских банков Винокуров получил проценты на сумму 78 126 гривен, а его жена от двух украинских банков – в размере 309 647 гривен.

Жена чиновника от занятия предпринимательской деятельностью получила 6 072 674 гривны.

Банковские счета

На счету в одном из украинских банков Юрий Винокуров хранит 2 189 551 гривну.

Его жена на счету в двух украинских банках хранит 7 553 825 гривен.

Наличные деньги

В наличном виде Винокуров хранит 50 000 долларов и 25 000 евро, а его жена – 600 000 гривен.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

