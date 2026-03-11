Дрон РФ атаковал маршрутку в Херсоне: 20 пострадавших

Последствия атаки российского дрона на маршрутку в Херсоне.

В Херсоне российский беспилотник атаковал маршрутку с пассажирами. В результате удара по транспорту в Днепровском районе сперва сообщалось, что пострадали не менее десяти человек.



Как сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько, около 12:30 в одну из больниц города доставили девять раненых. У них диагностированы минно-взрывные травмы. Среди пострадавших — женщины 37, 45, 49, 57, 58 и 64 лет, а также мужчины 41, 48 и 60 лет.



58-летняя жительница Херсона находится в тяжёлом состоянии. Медики продолжают обследование раненых и оказывают необходимую помощь. Ещё один пострадавший — 17-летний парень. Он получил минно-взрывную травму, однако медицинскую помощь ему оказали на месте.



Позже в Херсонской городской военной администрации (ГВА) сообщили, что число пострадавших в результате атаки российского дрона на маршрутный автобус возросло до 20 человек.



«Уже известно о 20 пострадавших», — отметили в местной власти.

Напомним, ранее в Херсоне умерла 91-летняя местная жительница, получившая ранения во время российского обстрела Днепровского района.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»