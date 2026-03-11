Россияне нанесли пять авиаударов по Запорожью

Фото: Запорожская ОВА

Российские войска сегодня, 11 марта, нанесли пять авиаударов по Запорожью. Перед атакой в городе объявляли угрозу применения корректируемых авиационных бомб (КАБ).



По предварительным данным, один из ударов пришелся по жилой многоэтажке. В результате попадания здание получило повреждения, на месте работают экстренные службы.

Как сообщили в Запорожской областной военной администрации, в результате атаки есть пострадавшие. Сначала сообщалось о двух раненых, однако позже стало известно, что за медицинской помощью обратились уже девять человек. В их числе ребенок.



Также под удар попали объекты инфраструктуры. Взрывная волна повредила расположенные шесть многоквартирных и девять частных домов — в них выбиты окна и повреждены фасады.

Также известно о сильных повреждениях в Разумовке. Спасатели, медики и другие службы продолжают работать на месте удара, уточняя последствия атаки и оказывая помощь пострадавшим.

