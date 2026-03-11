Филашкин отметил защитников Донетчины наградами

Фото: Вадим Филашкин

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин провел встречу с военнослужащими Сил специальных операций Вооруженных сил Украины и вручил им награды. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Во время встречи стороны обсудили усиление сотрудничества и дальнейшую поддержку подразделений Сил обороны. По словам Филашкина, помощь украинской армии остается безусловным приоритетом для Донецкой области.



Он подчеркнул, что бойцы Сил специальных операций являются элитой украинского войска и выполняют самые сложные задачи на передовой.

«Воины ССО — это те, кто действует там, где сложнее всего, и всегда держит удар. Поддержка таких подразделений — это вклад в оборону Донетчины и всей страны», — отметил глава ОВА.



Вадим Филашкин вручил военным подразделения нагрудные знаки «Защитник Донетчины» и «Знак почета».



«Благодарю бойцов за их мужество, профессионализм и преданность Украине. Именно благодаря таким воинам наши громады имеют шанс на мирное будущее, а враг чувствует силу украинского сопротивления», — написал он.

Напомним, с начала 2026 года в поддержку Сил обороны Донецкая область направила около 700 млн грн.



Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»