Из прифронтовой Николаевки на Донетчине полиция вывезла пожилых людей

11 марта 2026, 20:31

Экипаж эвакуационной группы «Белый ангел» полиции Донецкой области вывез из прифронтовой Николаевки четырех пожилых жителей. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Ситуация в городе остается крайне напряженной — обстрелы не прекращаются. После одного из последних ударов населенный пункт остался без электричества, а местные жители — без связи с внешним миром.

«Ударили добряче, аж дом шатался, лежим на пролете, что оно будет, не знаем», — рассказывает 88-летняя женщина, вспоминая очередной обстрел.

Инфраструктура города практически не работает. Аптеки закрыты, магазины не открываются, а рынок функционирует лишь несколько часов в день. В таких условиях особенно тяжело приходится пожилым людям.

«Все закрывается, а нужно как-то жить, потому что совсем вымираем здесь», — говорит одна из местных жительниц.

Полицейские помогли женщинам собрать и погрузить вещи в автомобиль, после чего посадили их в машину. Маломобильного мужчину правоохранители осторожно вынесли из дома на носилках.

Эвакуированных — трех женщин и одного мужчину в возрасте от 53 до 88 лет — доставили в временный эвакуационный пункт. Там они смогли выйти на связь с близкими и получить необходимую медицинскую помощь. Люди признаются, что больше всего ждут возможности хотя бы на время услышать тишину.

Напомним, по состоянию 11 марта в прифронтовой Дружковской громаде Донецкой области остаются 16 семей, в которых воспитываются 16 детей.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

