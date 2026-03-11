Из прифронтовой Николаевки на Донетчине полиция вывезла пожилых людей

Фото: Нацполиция Украины

Экипаж эвакуационной группы «Белый ангел» полиции Донецкой области вывез из прифронтовой Николаевки четырех пожилых жителей. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.



Ситуация в городе остается крайне напряженной — обстрелы не прекращаются. После одного из последних ударов населенный пункт остался без электричества, а местные жители — без связи с внешним миром.



«Ударили добряче, аж дом шатался, лежим на пролете, что оно будет, не знаем», — рассказывает 88-летняя женщина, вспоминая очередной обстрел.



Инфраструктура города практически не работает. Аптеки закрыты, магазины не открываются, а рынок функционирует лишь несколько часов в день. В таких условиях особенно тяжело приходится пожилым людям.



«Все закрывается, а нужно как-то жить, потому что совсем вымираем здесь», — говорит одна из местных жительниц.



Полицейские помогли женщинам собрать и погрузить вещи в автомобиль, после чего посадили их в машину. Маломобильного мужчину правоохранители осторожно вынесли из дома на носилках.



Эвакуированных — трех женщин и одного мужчину в возрасте от 53 до 88 лет — доставили в временный эвакуационный пункт. Там они смогли выйти на связь с близкими и получить необходимую медицинскую помощь. Люди признаются, что больше всего ждут возможности хотя бы на время услышать тишину.

Напомним, по состоянию 11 марта в прифронтовой Дружковской громаде Донецкой области остаются 16 семей, в которых воспитываются 16 детей.



Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»