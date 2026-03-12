Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В оккупированной Луганской области города «утопают» в мусоре: в ОВА рассказали о ситуации
12 марта 2026, 10:12

Появление так называемого «регионального экологического оператора» не спасло ситуацию в оккупированной Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.

По его словам, несмотря на анонсы о пополнении парка мусороуборочной техники и появлении определенного количества контейнеров, города захваченного региона «утопают» в мусоре.

«В частности, в Северскодонецке к бытовому мусору на стихийных свалках добавляется строительный, который подрядчики оставляют после показательных ремонтов. В некоторых кварталах города специальная техника не убирала еще с сентября 2025-го, то есть полгода», – сказал Харченко.

Напомним, что российские военные отстреливают бездомных животных в оккупированных городах Северскодонецк и Рубежное на Луганщине.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

