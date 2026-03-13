Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
МиГ-29 ВСУ уничтожил цех FPV-дронов в Курской области
13 марта 2026, 09:00

Украинская боевая авиация нанесла высокоточный удар по объекту на территории России. Как сообщили в блоге пилотов ВСУ «Соняшник», истребитель МиГ-29МУ1 применил управляемую авиабомбу AASM HAMMER, которая точно поразила здание, где, предположительно, находился цех по сборке FPV-дронов.

По предварительным данным проекта WarArchive, удар пришёлся по двухэтажному зданию в посёлке Тёткино Курской области. На опубликованных кадрах видно мощный взрыв и серьёзные разрушения строения.

Официальной информации о масштабах повреждений и возможных потерях пока нет. В то же время Генеральный штаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки потери российских войск составили ещё 860 человек.

Другие публикации

