МиГ-29 ВСУ уничтожил цех FPV-дронов в Курской области

Украинская боевая авиация нанесла высокоточный удар по объекту на территории России. Как сообщили в блоге пилотов ВСУ «Соняшник», истребитель МиГ-29МУ1 применил управляемую авиабомбу AASM HAMMER, которая точно поразила здание, где, предположительно, находился цех по сборке FPV-дронов.



По предварительным данным проекта WarArchive, удар пришёлся по двухэтажному зданию в посёлке Тёткино Курской области. На опубликованных кадрах видно мощный взрыв и серьёзные разрушения строения.

Екіпаж МіГ-29МУ1 бомбою AASM-250 HAMMER завдали влучного удару по цеху збірки FPV в Тьоткіно на Курщині



Официальной информации о масштабах повреждений и возможных потерях пока нет. В то же время Генеральный штаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки потери российских войск составили ещё 860 человек.