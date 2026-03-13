Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Хищения на фортификациях: ущерб превысил 14 млн грн
13 марта 2026, 10:20

В Днепропетровской области правоохранители раскрыли коррупционные схемы при закупке материалов для строительства оборонных укреплений. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

По данным следствия, в 2024 году должностные лица одной из воинских частей вместе с сообщниками организовали закупки строительных материалов через подконтрольные предприятия. Компании получали прямые договоры, после чего стоимость материалов искусственно увеличивалась примерно на 20% по сравнению с рыночной.

Бюджетные средства перечислялись на счета фирм, а затем выводились в наличные или легализовывались через финансовые операции. При этом реальные закупочные цены на материалы были значительно ниже.

В одном из эпизодов, по версии следствия, схему организовал командир воинской части в звании полковника. Только за два месяца — май и июнь 2024 года — государству был нанесён ущерб на сумму 7,3 млн гривен. Ему уже сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Во втором эпизоде участвовали начальник группы государственных закупок части, офицер этой группы, его супруга и гражданский арбитражный управляющий. Следствие считает, что они могли присвоить ещё около 6,7 млн гривен.

«Трём подозреваемым уже избрали меры пресечения, ещё один находится в больнице. Следственные действия продолжаются, правоохранители проверяют возможную причастность других должностных лиц», - говорится в сообщении.

Напомним, Полтавская областная военная администрация вместе с подрядчиком ООО «Энки Констракшн» построила в Донецкой области фортификационные сооружения на сумму более 370 млн грн.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

