В Севастополе домовые чаты перевели в мессенджер MAX

Домовые чаты в оккупированном Севастополе теперь в мессенджере MAX.

В оккупированном Севастополе домовые чаты начали переводить в российский мессенджер MAX. Об этом сообщило украинское движение сопротивления на временно оккупированных территориях «Жовта Стрічка».



По информации активистов, через приложение жители могут обращаться к так называемым управляющим компаниям и структуре «Госжилнадзор», а также фиксировать жалобы и отслеживать их выполнение.



Представители движения сопротивления считают, что инициатива имеет не только коммунальную цель. По их мнению, перевод общения жителей в единый цифровой сервис позволяет оккупационным властям усилить контроль над жизнью населения города.



Активисты отмечают, что под видом «удобного сервиса для жителей» создаётся ещё один инструмент централизованного мониторинга людей на временно оккупированной территории.

Ранее сообщалось, что в России усиливают цифровой контроль над повседневной жизнью граждан, фактически навязывая обязательное общение через государственный мессенджер.



В Луганске оккупационная власть также начала новую волну принуждения к установке мессенджера MAX.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»