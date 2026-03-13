Россия пыталась убить командира 3-го армейского корпуса Андрея Билецкого: СБУ задержала «крота»

Командир 3-го армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий. Фото: 3-й АК

Военная контрразведка СБУ при содействии главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта «Мадяра» Бровди предотвратила попытки России ликвидировать командира 3-го армейского корпуса ВСУ Андрея Билецкого. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Службы безопасности Украины.



По результатам действий на опережение задержали российского агента, который готовил прицельный ракетно-бомбовый удар по локации украинского генерала в зоне боевых действий. Чтобы скорректировать воздушную атаку, российские спецслужбы завербовали оператора БПЛА из другой бригады, выполняющей задачи в Харьковской области.



Как установило расследование, фигурант пытался получить информацию о времени и месте прибытия Билецкого на позиции своего соединения. Для сбора разведданных агент использовал свой доступ к служебной информации, а также пытался завуалированно спрашивать об информации с грифом секретности у коллег по службе.



Одновременно с этим фигурант должен был «слить» оккупантам дислокацию штаба и учебного центра своей бригады, по которым ВС РФ готовили отдельный удар.



Сотрудники СБУ сработали на опережение и разоблачили российского «крота» еще на начальном этапе его шпионской деятельности. После этого поэтапно задокументировали его контакты с россиянами и обезопасили локации Сил обороны Украины. На финальном этапе спецоперации агента задержали на территории гарнизона. У него изъяли смартфон, при помощи которого он держал связь с оккупантами. Для конспирации связи агент регулярно удалял сообщения из переписки.



По материалам дела, фигуранта завербовали российские спецслужбы через его бывшую жену, которая проживает на оккупированной территории Запорожской области и работает на Россию.



Следователи СБУ сообщили «кроту» о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Мужчина находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко