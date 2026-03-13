Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Россия пыталась убить командира 3-го армейского корпуса Андрея Билецкого: СБУ задержала «крота»
13 марта 2026, 10:54

Россия пыталась убить командира 3-го армейского корпуса Андрея Билецкого: СБУ задержала «крота»

Командир 3-го армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий. Фото: 3-й АК Командир 3-го армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий. Фото: 3-й АК

Военная контрразведка СБУ при содействии главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта «Мадяра» Бровди предотвратила попытки России ликвидировать командира 3-го армейского корпуса ВСУ Андрея Билецкого. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Службы безопасности Украины.

По результатам действий на опережение задержали российского агента, который готовил прицельный ракетно-бомбовый удар по локации украинского генерала в зоне боевых действий. Чтобы скорректировать воздушную атаку, российские спецслужбы завербовали оператора БПЛА из другой бригады, выполняющей задачи в Харьковской области.

Как установило расследование, фигурант пытался получить информацию о времени и месте прибытия Билецкого на позиции своего соединения. Для сбора разведданных агент использовал свой доступ к служебной информации, а также пытался завуалированно спрашивать об информации с грифом секретности у коллег по службе.

Одновременно с этим фигурант должен был «слить» оккупантам дислокацию штаба и учебного центра своей бригады, по которым ВС РФ готовили отдельный удар.

Сотрудники СБУ сработали на опережение и разоблачили российского «крота» еще на начальном этапе его шпионской деятельности. После этого поэтапно задокументировали его контакты с россиянами и обезопасили локации Сил обороны Украины. На финальном этапе спецоперации агента задержали на территории гарнизона. У него изъяли смартфон, при помощи которого он держал связь с оккупантами. Для конспирации связи агент регулярно удалял сообщения из переписки.

По материалам дела, фигуранта завербовали российские спецслужбы через его бывшую жену, которая проживает на оккупированной территории Запорожской области и работает на Россию.

Следователи СБУ сообщили «кроту» о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Мужчина находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, что СБУ задержала экс-начальника цеха стратегического предприятия на Донетчине, он корректировал обстрелы РФ.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

ТЕГИ

Люди
Андрей Билецкий Александр Сырский Роберт Бровди
Места
Харьковская область Запорожская область
Организации
СБУ Всу ВС РФ
Прочее
Убийство Спецслужбы Война Обстрел Шпионаж
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
12:59
В оккупированной Донецкой области после атаки дронов обрушилось здание «больницы»
11:00
В Севастополе домовые чаты перевели в мессенджер MAX
09:56
Оккупанты снесут еще почти 80 многоэтажек в Северскодонецке – ОВА
19:55
«Национализация» в оккупации: россияне «официально» будут захватывать украинское имущество на Луганщине
12:58
Пушилин рассчитывает на «реализацию туристического потенциала» Азовского моря: за время оккупации качество воды там ухудшилось
12:52
На Донетчине из армии РФ сбежал осужденный за изнасилование узбек
12:16
ВСУ поразили пусковую установку С-300В и склады армии РФ в Луганской и Донецкой областях
10:12
В оккупированной Луганской области города «утопают» в мусоре: в ОВА рассказали о ситуации
10:05
В Мариуполе собирают данные о жильцах для пересмотра прав на недвижимость
09:56
Дроны атаковали район оккупированного Должанска в Луганской области
22:19
На оккупированном Донбассе фиксируют масштабные перебои со светом
14:58
Дроны поразили состав боеприпасов российских захватчиков в Мариупольском районе
14:04
Агент сопротивления проник в зенитное подразделение ВС РФ — «АТЕШ»
23:38
Пушилин предложил Путину выделять по «15 соток земли» российским солдатам, которые останутся на оккупированной Донетчине
22:00
Пасечник заявил об атаках беспилотников на оккупированную Луганскую область
16:55
Путин рассказал о «восстановлении» Донетчины на фоне разрушенных Угледара, Авдеевки и Бахмута
16:55
Коробки для «Укрпошты» и российский след: что выяснили журналисты о владельце Рубежанского комбината
15:28
Без воды и без специалистов: как Пушилин отчитывался Путину о коммунальном кризисе в Донецке
14:54
Дроны атаковали поезда в Крыму и РФ: погиб машинист
13:46
ВСУ поразили важные военные цели российских окупантов в Донецкой области
08:58
В Севастополе проверяют командование дивизии ПВО РФ
16:55
Россия ускоряет изъятие жилья на оккупированных территориях
14:58
ВСУ поразили ЗРК «Бук-М3» и командные пункты оккупантов на Донбассе
13:45
В оккупированном Донецке ликвидируют последствия удара по району «Точмаша»
11:33
В оккупированных городах распространяют строки Шевченко
10:18
В Донецке произошла масштабная детонация боеприпасов
17:23
Оккупанты срочно ищут работников на Старобешевскую ТЭС
15:26
На территории завода «Точмаш» в Донецке уничтожен склад боеприпасов
12:46
В Донецке снова ударили по складу дронов в районе аэропорта
10:02
В Васильевке Запорожской области сообщили о попадании ракеты в многоэтажку
все новости
13:43
В Департаменте здравоохранения Донецкой ОВА сменился руководитель: это произошло на фоне скандала с возможным сокращением медиков
13:33
После атаки на нефтебазу в Тихорецке сгорели резервуары
12:59
В оккупированной Донецкой области после атаки дронов обрушилось здание «больницы»
11:57
Российский «Ланцет» атаковал Славянскую громаду: повреждены дома
11:41
Батальон «Вий» уничтожает технику и артиллерию РФ в Донецкой области
11:24
Российская армия ударила по энергетике в Донецкой области: часть абонентов без света
11:14
Войска России атаковали Краматорскую громаду: под удар попала промзона, поврежден дом
11:00
В Севастополе домовые чаты перевели в мессенджер MAX
10:54
Россия пыталась убить командира 3-го армейского корпуса Андрея Билецкого: СБУ задержала «крота»
10:20
Хищения на фортификациях: ущерб превысил 14 млн грн
09:56
Оккупанты снесут еще почти 80 многоэтажек в Северскодонецке – ОВА
09:36
Дроны уничтожили военную технику, которую россияне пытались эвакуировать после удара по складу боеприпасов под Мариуполем
09:15
Армия РФ за сутки обстреляла несколько городов на Донетчине: погибли два человека, еще шесть – ранены
09:00
МиГ-29 ВСУ уничтожил цех FPV-дронов в Курской области
08:11
Взрывы у аэродрома «Ханская» в Адыгее: сообщают об атаке БПЛА
22:38
За похищение и убийство человека будут судить жителя Лисичанска
22:15
Атака БПЛА по нефтебазе на Кубани: более 12 часов не удается потушить пожар
22:12
«Шахтер» обыграл «Лех» 3:1 в первом матче 1/8 Лиги конференций
21:52
Семьи более ста оккупантов из военной части в «ДНР» сообщили об их пропаже
21:40
Венгрия вернула Украине задержанные инкассаторские машины, но средства и ценности остались там
20:30
Россия до 1 апреля хочет увеличить численность войск БПЛА до 101 000 человек — Сырский
19:55
«Национализация» в оккупации: россияне «официально» будут захватывать украинское имущество на Луганщине
18:58
ВСУ в Покровской агломерации в марте уничтожили сотню оккупантов
17:59
Войска РФ убили женщину в Константиновке
17:09
Земля на Киевщине и более 100 тысяч долларов «под подушкой». Что декларирует семья главного прокурора Луганщины Сергея Василины
16:36
Донецкая ОВА выделила 38 миллионов для Сил обороны из областного бюджета
16:36
Дроны помогли взять в плен 25 россиян на Покровском направлении
15:55
Украина первой в мире открыла партнёрам данные с поля боя для обучения ИИ
15:49
Появилось видео с места удара по зданию, где собирали наземные робототехнические комплексы в оккупированном Донецке
15:04
Уроженка Новой Каховки получила срок в Москве за сбор на дрон для ВСУ
все новости
ВИДЕО
Исполняющая обязанности директора Департамента здравоохранения Донецкой ОВА Елена Марченко. Фото: Марченко в Фейсбук В Департаменте здравоохранения Донецкой ОВА сменился руководитель: это произошло на фоне скандала с возможным сокращением медиков
13 марта, 13:43
FPV-дроны батальона «Вий» атакуют технику РФ. Батальон «Вий» уничтожает технику и артиллерию РФ в Донецкой области
13 марта, 11:41
Командир 3-го армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий. Фото: 3-й АК Россия пыталась убить командира 3-го армейского корпуса Андрея Билецкого: СБУ задержала «крота»
13 марта, 10:54
МиГ-29 ВСУ уничтожил цех FPV-дронов в Курской области МиГ-29 ВСУ уничтожил цех FPV-дронов в Курской области
13 марта, 09:00
Более 12 часов не удается потушить пожар в Тихорецке. Фото: скриншот Атака БПЛА по нефтебазе на Кубани: более 12 часов не удается потушить пожар
12 марта, 22:15
Фото: ФК Шахтар «Шахтер» обыграл «Лех» 3:1 в первом матче 1/8 Лиги конференций
12 марта, 22:12

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор