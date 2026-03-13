РФ сбросила авиабомбы на Сумскую область, есть пострадавшие

Россияне атаковали Сумщину.

Российская армия в пятницу, 13 марта, ударила управляемыми авиабомбами по Глуховской громаде Сумской области. Под ударом — жилищный сектор. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.



«В результате атаки пострадали трое местных жителей, 31-летнюю женщину и 45-летнего мужчину госпитализировали. Врачи оказывают необходимую помощь. Еще ​​одна пострадавшая – 43-летняя женщина. Ей предоставили медицинскую помощь на месте», — говорится в сообщении.



В результате атаки повреждены частные дома, автомобили. Идет ликвидация последствий удара.



Авторка: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»