Дело экс-мэра Славянска: Штепа и ее адвокаты не явились в суд. Фото: УНИАН

В четверг, 12 марта, прошло очередное судебное заседание по делу бывшего мэра Славянска Нели Штепы (Супрун) подозреваемой в посягательстве на территориальную целостность Украины. Она и ее адвокаты не присутствовали. Об этом «Новостям Донбасса» по телефону 13 марта сообщила пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Валерия Чирина.



По словам Чириной, причину отсутствия на заседании сторона защиты не сообщила.



«От защитника в суд поступило письменное ходатайство об обращении в Главное бюро СМЕ (судебно-медицинская экспертиза) в городе Киев с целью разъяснения понятия «тяжелая болезнь». Прокурор против удовлетворения ходатайства возражал. Судом в удовлетворении ходатайства защитника отказано», — сообщила Чирина.



Кроме того, прокурор направил ходатайство для применения повода в Славянский городской районный суд для участия обвиняемой в судебном заседании в режиме видеоконференции.



Следующее судебное заседание назначено на 6 апреля.



Ранее мы писали, что 26 февраля судебное заседание состоялось, сторона защиты присутствовала, а Нели Штепы в зале суда не было.



Штепу обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.