ПВО Украины сбила более 92% целей при атаке РФ: детали

В ночь на 14 марта российские войска нанесли масштабный комбинированный удар по территории Украины с использованием ракет различных типов и сотен беспилотников. Об этом сообщили в Воздушные силы ВСУ.



По данным военных, всего было зафиксировано 498 средств воздушного нападения, среди которых:

2 противокорабельные ракеты «Циркон»

13 баллистических ракет «Искандер-М» / С-400

25 крылатых ракет «Калибр»

24 крылатые ракеты Х-101

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69

430 ударных БПЛА типов «Шахед», «Гербера», «Италмас» и других.

Основным направлением удара стала Киевская область, где российские войска пытались атаковать объекты энергетической инфраструктуры.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 460 воздушных целей, включая 58 ракет и 402 беспилотника. Таким образом, эффективность работы украинской ПВО составила примерно 92%.







При этом зафиксированы попадания шести ракет и 28 ударных дронов в 11 локациях, а также падение обломков сбитых БПЛА в семи местах.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»