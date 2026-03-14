ПВО Украины сбила более 92% целей при атаке РФ: детали

В ночь на 14 марта российские войска нанесли масштабный комбинированный удар по территории Украины с использованием ракет различных типов и сотен беспилотников. Об этом сообщили в Воздушные силы ВСУ.
По данным военных, всего было зафиксировано 498 средств воздушного нападения, среди которых:
2 противокорабельные ракеты «Циркон»
13 баллистических ракет «Искандер-М» / С-400
25 крылатых ракет «Калибр»
24 крылатые ракеты Х-101
4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69
430 ударных БПЛА типов «Шахед», «Гербера», «Италмас» и других.
Основным направлением удара стала Киевская область, где российские войска пытались атаковать объекты энергетической инфраструктуры.
Направление удара РФ.
По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 460 воздушных целей, включая 58 ракет и 402 беспилотника. Таким образом, эффективность работы украинской ПВО составила примерно 92%.
При этом зафиксированы попадания шести ракет и 28 ударных дронов в 11 локациях, а также падение обломков сбитых БПЛА в семи местах.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
