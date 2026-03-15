Славянск за сутки пережил четыре атаки дронами

За прошедшие сутки российские силы четыре раза атаковали Славянск. Об этом 15 марта сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.



По его словам, три удара были нанесены с использованием FPV-дронов. В результате атак зафиксированы попадания по частному жилому дому и автомобилям.



Ночью город также подвергся атаке беспилотников типа «шахед». Один из ударов пришелся по частному сектору, еще один — рядом с многоквартирным домом.



По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Напомним, в течение 13 марта Краматорская громада Донецкой области шесть раз подверглась атакам российских беспилотников. В результате обстрелов ранен один мирный житель.



Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»