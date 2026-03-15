Донецкая ОВА зафиксировала двоих погибших за 14 марта от российских обстрелов

За сутки, 14 марта, в Донецкой области в результате российских атак погибли два мирных жителя. Об этом сообщили в Донецкой областной военной администрации.



Смертельные случаи зафиксированы в населенных пунктах Громовая Балка и Константиновка. Кроме того, в Громовой Балке один человек получил ранения.



По данным областных властей, с начала полномасштабного вторжения Россия убила в Донецкой области 4085 мирных жителей, еще 9029 человек получили ранения.



При этом подчеркивается, что общая статистика жертв приводится без учета данных по Мариуполю и Волновахе, где установить точное количество погибших и пострадавших пока не представляется возможным.

Напомним, в течение 13 марта Краматорская громада Донецкой области шесть раз подверглась атакам российских беспилотников.



Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»